Взрывы в Киеве 22 октября из-за дронов

В Киеве слышны звуки взрывов — в чем причина
Взрывы в Киеве были слышны прямо сейчас, поздно вечером 22 октября. Сейчас враг пытается атаковать столицу дронами.
Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Звуки взрывов в Киеве вечером 22 октября
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", — написал Виталий Кличко в 23:07.
Накануне Тимур Ткаченко тоже информировал, что в Киеве тревога и она связана с дронами РФ над столицей. Беспилотники в направлении города фиксировали и Воздушные силы ВСУ. Они летели с севера.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог имеет следующий вид.
Напомним, что днем, 22 октября, российской беспилотник попал в детский сад в Харькове. В результате атаки начался пожар.
Также мы писали, что в ночь на 22 октября враг атаковал дронами Запорожье. Из-за этого были повреждены дома и 13 человек обратились за медицинской помощью.
