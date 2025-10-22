Видео
В Киеве слышны звуки взрывов — в чем причина

Дата публикации 22 октября 2025 23:09
обновлено: 00:08
Взрывы в Киеве 22 октября из-за дронов
Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Силы территориальной обороны ВСУ

Взрывы в Киеве были слышны прямо сейчас, поздно вечером 22 октября. Сейчас враг пытается атаковать столицу дронами. 

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве вечером 22 октября

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", — написал Виталий Кличко в 23:07.

Накануне Тимур Ткаченко тоже информировал, что в Киеве тревога и она связана с дронами РФ над столицей. Беспилотники в направлении города фиксировали и Воздушные силы ВСУ. Они летели с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог имеет следующий вид.

Вибухи у Києві 22 жовтня через дрони - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что днем, 22 октября, российской беспилотник попал в детский сад в Харькове. В результате атаки начался пожар.

Также мы писали, что в ночь на 22 октября враг атаковал дронами Запорожье. Из-за этого были повреждены дома и 13 человек обратились за медицинской помощью.

Киев взрыв ПВО дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
