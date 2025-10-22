Відео
Головна Київ У Києві чути звуки вибухів — в чому причина

У Києві чути звуки вибухів — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 23:09
Оновлено: 23:34
Вибухи у Києві 22 жовтня через дрони
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Сили територіальної оборони ЗСУ

Вибухи у Києві було чути прямо зараз, пізно ввечері 22 жовтня. Наразі ворог намагається атакувати столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Звуки вибухів у Києві ввечері 22 жовтня

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — написав Віталій Кличко о 23:07.

Напередодні Тимур Ткаченко теж інформував, що у Києві тривога і вона пов'язана з дронами РФ над столицею. Безпілотники в напрямку міста фіксували і Повітряні сили ЗСУ. Вони летіли з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:09 карта повітряних тривог має такий.

Вибухи у Києві 22 жовтня через дрони - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що вдень, 22 жовтня, російській безпілотник влучив у дитячий садок у Харкові. Внаслідок атаки почалася пожежа.

Також ми писали, що в ніч проти 22 жовтня ворог атакував дронами Запоріжжя. Через це були пошкоджені будинки та 13 людей звернулися за медичною допомогою.

Київ вибух ППО дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
