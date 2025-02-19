В Киеве слышны взрывы
В Киеве в среду, 19 февраля, сообщают о взрывах. В столице работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве
В Киеве прогремели взрывы. Сообщается, что силы противовоздушной обороны работают по вражеским объектам. Городские власти призывают мирных жителей находиться в укрытиях, пока звучит сирена.
Кроме того, воздушная тревога раздается в одиннадцати областях Украины.
Напомним, в среду, 19 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела два мирных жителя погибли и пятеро пострадали.
Также сегодня, 19 февраля, раздавались взрывы в Запорожье. Там была зафиксирована работа сил противовоздушной обороны.
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