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В Киеве слышны взрывы

19 февраля 2025 22:39
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве слышны взрывы
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве в среду, 19 февраля, сообщают о взрывах. В столице работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве

В Киеве прогремели взрывы. Сообщается, что силы противовоздушной обороны работают по вражеским объектам. Городские власти призывают мирных жителей находиться в укрытиях, пока звучит сирена.

Кроме того, воздушная тревога раздается в одиннадцати областях Украины.

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Воздушная тревога. Фото скриншот

Напомним, в среду, 19 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела два мирных жителя погибли и пятеро пострадали.

Также сегодня, 19 февраля, раздавались взрывы в Запорожье. Там была зафиксирована работа сил противовоздушной обороны.

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