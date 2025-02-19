У Києві чутно вибухи
У Києві у середу, 19 лютого, повідомляють про вибухи. В столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Вибухи в Києві
У Києві пролунали вибухи. Повідомляється, що сили протиповітряної оборони працюють по ворожих об'єктах. Міська влада закликає мирних мешканців перебувати в укриттях, поки лунає сирена.
Окрім того, повітряна тривога лунає в одинадцяти областях України.
Нагадаємо, у середу, 19 лютого, російські окупанти завдали ударів по Куп'янському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу два мирні мешканці загинули та пʼятеро постраждали.
Також сьогодні, 19 лютого, лунали вибухи в Запоріжжі. Там була зафіксована робота сил протиповітряної оборони.
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