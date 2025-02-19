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У Києві чутно вибухи

19 лютого 2025 22:39
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві чутно вибухи
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві у середу, 19 лютого, повідомляють про вибухи. В столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Вибухи в Києві

У Києві пролунали вибухи. Повідомляється, що сили протиповітряної оборони працюють по ворожих об'єктах. Міська влада закликає мирних мешканців перебувати в укриттях, поки лунає сирена.

Окрім того, повітряна тривога лунає в одинадцяти областях України.

мапа тривог
Повітряна тривога. Фото скриншот

Нагадаємо, у середу, 19 лютого, російські окупанти завдали ударів по Куп'янському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу два мирні мешканці загинули та пʼятеро постраждали.

Також сьогодні, 19 лютого, лунали вибухи в Запоріжжі. Там була зафіксована робота сил протиповітряної оборони.

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