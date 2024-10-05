Взрывы в Киеве раздались вечером 5 октября

В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали
Взрывы в Киеве раздались 5 октября около 22:30. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны.
Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.
Взрывы в Киеве 5 октября
В Киеве вечером 5 октября было слышно несколько взрывов. Информацию подтвердили местные паблики, мэр столицы заявил о работе ПВО
Воздушная тревога в Киеве и ряде областей была объявлена в 22:19. По состоянию на 22:40 тревога охватила уже более десяти регионов.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении дронов в направлении Киева с восточного направления.
Напомним, взрыв в Харькове раздался вечером около 21:51. Перед этим местные паблики сообщали о звуках беспилотника над городом и, вероятно, о работе ПВО.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате обстрелов есть разрушение, известно о погибших и пострадавших.
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