Взрывы в Киеве раздались вечером 5 октября

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: radiosvoboda

Взрывы в Киеве раздались 5 октября около 22:30. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве 5 октября

В Киеве вечером 5 октября было слышно несколько взрывов. Информацию подтвердили местные паблики, мэр столицы заявил о работе ПВО

Сообщение "Суспільне". Фото: скриншот

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей была объявлена в 22:19. По состоянию на 22:40 тревога охватила уже более десяти регионов.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении дронов в направлении Киева с восточного направления.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Харькове раздался вечером около 21:51. Перед этим местные паблики сообщали о звуках беспилотника над городом и, вероятно, о работе ПВО.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате обстрелов есть разрушение, известно о погибших и пострадавших.