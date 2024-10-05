Вибухи в Києві пролунали ввечері 5 жовтня

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: radiosvoboda

Вибухи у Києві пролунали 5 жовтня близько 22:30. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Вибухи в Києві 5 жовтня

У Києві ввечері 5 жовтня було чутно кілька вибухів. Інформацію підтвердили місцеві пабліки, мер столиці заявив про роботу ППО

Допис "Суспільне". Фото: скриншот

Повітряну тривогу у Києві та низці областей було оголошено о 22:19. Станом на 22:40 тривога охопила вже понад десять регіонів.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух дронів в напрямку Києва зі східного напрямку.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав ввечері близько 21:51. Перед цим місцеві пабліки повідомляли про звуки безпілотника над містом та, ймовірно, роботу ППО.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.