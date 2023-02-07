Демонтаж советских памятников в Киеве — Минкульт принял решение о снесении монументов Ватутину и Чкалову

Также на сегодняшний день нерешенным остается вопрос демонтажа памятников Александру Пушкину и Николаю Щорсу

Во вторник, 7 февраля, Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Николаю Ватутину и Валерию Чкалову в Киеве.

Об этом сообщил советник городского головы Дмитрий Белоцерковец.

Демонтаж памятников в Киеве

"Наконец-то Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве… все будет!" — написал Белоцерковец.

Также на сегодня нерешенным остается вопрос демонтажа памятников Александру Пушкину и Николаю Щорсу, однако Минкульт уже работает над этим.

Отметим, в конце января Дмитрий Белоцерковец сообщил, что в Киеве будет демонтирован памятник Чкалову. Но в то же время профильная экспертная комиссия при Минкульте делает все, чтобы у Верховной рады остался памятник Ватутину.

"С Чкаловым история проще, потому что комиссия рекомендовала снять статус, открывающий путь к демонтажу. Планируется в ближайшее время. А вот памятник Ватутину они рекомендовали включить как памятник монументального искусства, что усложнит и затянет процесс демонтажа. Такое впечатление, что комиссия при Министерстве делает все, чтобы в центре Киева остался памятник Ватутину.

Ждем от министерства приказ, после чего Киев уберет эти объекты из публичного пространства", — написал советник городского головы.

Напомним, 29 декабря в Одессе все же снесли памятник Екатерине II. Вокруг российской императрицы долго шли скандалы относительно ее демонтажа.

На сайте Президента появлялось немало петиций, где одесситы просили демонтировать памятник или обменять памятник российской императрице на украинских пленных. Также был вариант, где предлагали обменять монумент на енота, украли оккупанты в Херсоне.