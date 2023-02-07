Демонтаж радянських пам'ятників у Києві — Мінкульт прийняв рішення про демонтаж монументів Ватутіну та Чкалову

Також на сьогодні невирішеним залишається питання демонтажу пам’ятників Олександру Пушкіну і Миколі Щорсу

У вівторок, 7 лютого, Мінкульт дав погодження на демонтаж пам’ятників Миколі Ватутіна та Валерію Чкалову в Києві.

Про це повідомив радник міського голови Дмитро Білоцерківець.

Демонтаж пам'ятників у Києві

"Нарешті Мінкульт дав погодження на демонтаж пам’ятників Ватутіну та Чкалову у Києві… все буде!" — написав Білоцерківець.

Також на сьогодні невирішеним залишається питання демонтажу пам’ятників Олександру Пушкіну і Миколі Щорсу, однак Мінкульт вже працює над цим.

Зазначимо, наприкінці січня Дмитро Білоцерківець повідмовляв, що в Києві буде демонтовано пам’ятник Чкалову. Але водночас профільна експертна комісія при Мінкульті робить все, щоб біля Верховної ради залишився пам’ятник Ватутіну.

"З Чкаловим історія простіша, бо комісія рекомендувала зняти статус, що відкриває шлях до демонтажу. Планується найближчим часом. А от пам’ятник Ватутіну вони рекомендували включити як пам’ятку монументального мистецтва, що ускладнить та затягне процес демонтажу. Таке враження, що комісія при Міністерстві робить все, щоб в центрі Києва залишився пам’ятник Ватутіну.

Чекаємо від міністерства наказ, після чого Київ прибере ці об’єкти з публічного простору", — написав радник міського голови.

Нагадаємо, 29 грудня в Одесі все ж знесли пам'ятник Катерині ІІ. Навколо російської імператриці довго точились скандали, щодо її демонтажу.

На сайті Президента з'являлось чимало петицій, де одесити просили демонтувати пам'ятник або ж обміняти пам'ятник російській імператриці на українських полонених. Також був варіант, де пропонували обміняти монумент на єнота, якого окупанти вкрали в Херсоні.