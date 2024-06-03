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В Киеве будут действовать самые жесткие отключения света — в чем причина

3 июня 2024 20:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Отключения электроэнергии в Киеве станут жестче
Аварийная бригада. Иллюстративное фото: gwaramedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве и области планируются жесткие ограничения электроэнергии среди всех регионов Украины. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ушел во время брифинга в понедельник, 3 июня, объяснил, что это связано с большим количеством критической инфраструктуры города.

Об этом пишет ТСН.

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Графики отключений в Киеве

По словам Харченко, в ближайшее время ситуация со светом в Киеве не изменится, поскольку это связано с большим количеством критической инфраструктуры. Из-за дефицита придется больше ограничить бытовых потребителей электроэнергии.

Известно, что в большинстве регионов отключение света по графику составляет от 4 до 8 часов в сутки, а в Киеве — в общем от 9 часов.

Как уточнил эксперт, системный оператор "Укрэнерго" распределяет всю доступную в стране электроэнергию по регионам согласно прогнозам потребления.

"Если у кого-то в прогнозе 100 МВт, а есть всего 90 МВт, то им дали лимит в 90, у кого-то 150 МВт — дали 130 МВт. То есть по процентному распределению", — сказал он.

Сначала области из выделенного объема электроэнергии покрывают критическую инфраструктуру, а потом уже распределяют на других потребителей. У Киева, как столицы, есть наибольшее количество критической инфраструктуры — поэтому процент потребления там ощутимо выше, чем у остальной страны.

"Киевляне и малый и средний бизнес Киева, не являющиеся критической инфраструктурой, получают меньше в процентах, чем в любом другом регионе. Это такая реальность", — добавил Харченко.

Ранее в Укрэнерго предупредили украинцев, что завтра дефицит электроэнергии будет значительно больше. Поэтому будут введены графики почасовых отключений.

Также, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, у города нет ни одного источника собственной генерации электроэнергии.

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Укрэнерго

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