Відключення електроенергії у Києві стануть жорсткішими

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: gwaramedia

У Києві та області плануються найжорсткіші обмеження електроенергії серед всіх регіонів України. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу у понеділок, 3 червня, пояснив, що це пов'язано з великою кількістю критичної інфраструктури міста.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Графіки відключень у Києві

За словами Харченка, найближчим часом ситуація зі світлом у Києві не зміниться, адже це пов'язано з великою кількістю критичної інфраструктури. Через дефіцит доведеться більше обмежити побутових споживачів електроенергії.

Відомо, що у більшості регіонів відключення світла за графіками становлять від 4 до 8 годин за добу, а у Києві — загалом від 9 годин.

Як уточнив експерт, системний оператор "Укренерго" розподіляє всю доступну в країні електроенергію регіонами згідно з прогнозами споживання.

"Якщо у когось у прогнозі 100 МВт, а є лише 90 МВт, то їм дали ліміт у 90, у когось 150 МВт — дали 130 МВт. Тобто за відсотковим розподілом", — сказав він.

Спочатку області з виділеного обсягу електроенергії покривають критичну інфраструктуру, а вже потім розподіляють на інших споживачів. Тож Київ як столиця має найбільшу кількість критичної інфраструктури — тому відсоток споживання там відчутно вищий, ніж у решти країни.

"Кияни та малий і середній бізнес Києва, які не є критичною інфраструктурою, отримують менше у відсотках, ніж у будь-якому іншому регіоні. Це така реальність", — додав Харченко.

Раніше в Укренерго попередили українців, що завтра дефіцит електроенергії буде значно більшим. Тому будуть введені графіки погодинних відключень.

Також, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, у міста немає жодного джерела власної генерації електроенергії.