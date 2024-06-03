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У Києві діятимуть найжорсткіші відключення світла — в чому причина

3 червня 2024 20:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відключення електроенергії у Києві стануть жорсткішими
Аварійна бригада. Ілюстративне фото: gwaramedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві та області плануються найжорсткіші обмеження електроенергії серед всіх регіонів України. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу у понеділок, 3 червня, пояснив, що це пов'язано з великою кількістю критичної інфраструктури міста.

Про це пише ТСН.

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Графіки відключень у Києві

За словами Харченка, найближчим часом ситуація зі світлом у Києві не зміниться, адже це пов'язано з великою кількістю критичної інфраструктури. Через дефіцит доведеться більше обмежити побутових споживачів електроенергії.

Відомо, що у більшості регіонів відключення світла за графіками становлять від 4 до 8 годин за добу, а у Києві — загалом від 9 годин.

Як уточнив експерт, системний оператор "Укренерго" розподіляє всю доступну в країні електроенергію регіонами згідно з прогнозами споживання.

"Якщо у когось у прогнозі 100 МВт, а є лише 90 МВт, то їм дали ліміт у 90, у когось 150 МВт — дали 130 МВт. Тобто за відсотковим розподілом", — сказав він.

Спочатку області з виділеного обсягу електроенергії покривають критичну інфраструктуру, а вже потім розподіляють на інших споживачів. Тож Київ як столиця має найбільшу кількість критичної інфраструктури — тому відсоток споживання там відчутно вищий, ніж у решти країни.

"Кияни та малий і середній бізнес Києва, які не є критичною інфраструктурою, отримують менше у відсотках, ніж у будь-якому іншому регіоні. Це така реальність", — додав Харченко.

Раніше в Укренерго попередили українців, що завтра дефіцит електроенергії буде значно більшим. Тому будуть введені графіки погодинних відключень.

Також, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, у міста немає жодного джерела власної генерації електроенергії.

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Київ
електроенергія
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Укренерго

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