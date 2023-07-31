В Киеве директор ЖЭКа отомстил за штраф, вручив повестку инспектору по парковке
В Киеве директор ЖЭКа вручил повестку инспектору по парковке. Вероятно, он это сделал за то, что коммунальщик ранее выписал чиновнику штраф из-за нарушения правил парковки.
Об этом сообщает ТСН.
Отомстил за штраф
Сообщается, что однажды инспектор по парковке по имени Сергей оштрафовал водителя из-за нарушения правил парковки. Мужчиной оказался директор ЖЭКа.
Сначала он угрожал Сергею выключить воду в квартире. Но позже вручил ему повестку. К тому же он никак не отреагировал на то, что у инспектора есть отсрочка от службы. Поэтому требовал как можно быстрее прийти в военкомат.
"Он ходил по соседям, сказал моим родителям, что меня из ЖЭКа ищут. Он выяснил мой адрес проживания и пытался мне вручить повестку. И здесь я узнаю, что это мой любимый нарушитель", — рассказывает Сергей.
Как объяснил инцидент директор ЖЭКа
В свою очередь инспектор по парковке таки пришел в военкомат и подтвердил свою "отсрочку".
В то же время директор ЖЭКа отказался комментировать данный инцидент.
"Не было ни одного конфликта. Это — стечение обстоятельств. Я ничего не выписываю. Выписывает наш Деснянский военкомат", — сказал он.
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