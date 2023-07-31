Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве директор ЖЭКа отомстил за штраф, вручив повестку инспектору по парковке arrow

В Киеве директор ЖЭКа отомстил за штраф, вручив повестку инспектору по парковке

31 июля 2023 20:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве директор ЖЭКа отомстил за штраф, вручив повестку инспектору по парковке
Вручение повестки. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве директор ЖЭКа вручил повестку инспектору по парковке. Вероятно, он это сделал за то, что коммунальщик ранее выписал чиновнику штраф из-за нарушения правил парковки.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Отомстил за штраф

Сообщается, что однажды инспектор по парковке по имени Сергей оштрафовал водителя из-за нарушения правил парковки. Мужчиной оказался директор ЖЭКа.

Сначала он угрожал Сергею выключить воду в квартире. Но позже вручил ему повестку. К тому же он никак не отреагировал на то, что у инспектора есть отсрочка от службы. Поэтому требовал как можно быстрее прийти в военкомат.

"Он ходил по соседям, сказал моим родителям, что меня из ЖЭКа ищут. Он выяснил мой адрес проживания и пытался мне вручить повестку. И здесь я узнаю, что это мой любимый нарушитель", — рассказывает Сергей.

Как объяснил инцидент директор ЖЭКа

В свою очередь инспектор по парковке таки пришел в военкомат и подтвердил свою "отсрочку".

В то же время директор ЖЭКа отказался комментировать данный инцидент.

"Не было ни одного конфликта. Это — стечение обстоятельств. Я ничего не выписываю. Выписывает наш Деснянский военкомат", — сказал он.

Напомним, могут ли украинцы получить повестку в церкви.

Также мы писали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз