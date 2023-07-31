У Києві директор ЖЕКу помстився за штраф, вручивши повістку інспектору з паркування

Вручення повістки. Фото: google

У Києві директор ЖЕКу вручив повістку інспектору з паркування. Ймовірно, він це зробив за те, що комунальник раніше виписав чиновнику штраф через порушення правил паркування.

Про це повідомляє ТСН.

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Повідомляється, що одного разу інспектор з паркування на ім'я Сергій оштрафував водія через порушення правил паркування. Чоловіком виявився директор ЖЕКу.

Спочатку він погрожував Сергієві вимкнути воду в квартирі. Але пізніше вручив йому повістку. До того ж він ніяк не відреагував на те, що інспектор має відтермінування від служби. Тож, вимагав якнайшвидше прийти до військкомату.

"Він ходив по сусідах, сказав моїм батькам, що мене з ЖЕКу шукають. Він з'ясував мою адресу проживання і намагався мені вручити повістку. І тут я впізнаю, що це мій улюблений порушник", — розповідає Сергій.

Як пояснив інцидент директор ЖЕКу

Своєю чергою інспектор з паркування таки прийшов у військкомат та підтвердив свою "відстрочку".

Натомість, директор ЖЕКу відмовився коментувати даний інцидент.

"Не було жодного конфлікту. Це — збіг обставин. Я нічого не виписую. Виписує наш Деснянський військкомат", — сказав він.

Нагадаємо, чи можуть українці отримати повістку в церкві.

Також ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.