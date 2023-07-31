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У Києві директор ЖЕКу помстився за штраф, вручивши повістку інспектору з паркування

31 липня 2023 20:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві директор ЖЕКу помстився за штраф, вручивши повістку інспектору з паркування
Вручення повістки. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві директор ЖЕКу вручив повістку інспектору з паркування. Ймовірно, він це зробив за те, що комунальник раніше виписав чиновнику штраф через порушення правил паркування.

Про це повідомляє ТСН.

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Помстився за штраф

Повідомляється, що одного разу інспектор з паркування на ім'я Сергій  оштрафував водія через порушення правил паркування. Чоловіком виявився директор ЖЕКу. 

Спочатку він погрожував Сергієві вимкнути воду в квартирі. Але пізніше вручив йому повістку. До того ж він ніяк не відреагував на те, що інспектор має відтермінування від служби. Тож, вимагав якнайшвидше прийти до військкомату. 

"Він ходив по сусідах, сказав моїм батькам, що мене з ЖЕКу шукають. Він з'ясував мою адресу проживання і намагався мені вручити повістку. І тут я впізнаю, що це мій улюблений порушник", — розповідає Сергій. 

Як пояснив інцидент директор ЖЕКу

Своєю чергою інспектор з паркування таки прийшов у військкомат та підтвердив свою "відстрочку". 

Натомість, директор ЖЕКу відмовився коментувати даний інцидент. 

"Не було жодного конфлікту. Це — збіг обставин. Я нічого не виписую. Виписує наш Деснянський військкомат", — сказав він. 

Нагадаємо, чи можуть українці отримати повістку в церкві.

Також ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

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