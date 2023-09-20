В Киеве ребенок выпал из окна четвертого этажа больницы

Больница, из которой выпал ребенок. Фото: OBOZREVATEL

Во вторник, 19 сентября, четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа больницы. В результате падения ребенок получил многочисленные травмы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Что известно о падении мальчика

"Вчера, 19 сентября, примерно в 18:30 правоохранители получили сообщение, что малолетний ребенок получил тяжелые травмы на территории детского медицинского учреждения, упав с высоты", — говорится в сообщении.

Как известно, четырехлетний мальчик находился на лечении в инфекционно-диагностическом отделении на четвертом этаже больницы. Оставшись в палате без присмотра отца, он облокотился на москитную сетку и выпал из окна на парапет второго этажа. В результате падения ребенок получил многочисленные травмы.

Правоохранители приступили к расследованию по факту травмирования малолетнего ребенка на территории детской больницы. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 137 УК Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей.

Напомним, недавно в Харьковской области произошло ДТП с участием правоохранителя. В результате погибла 15-летняя девушка. Водителя допросили на месте трагедии — он оказался полицейским. В настоящее время родители погибшей школьницы вместе с адвокатом пытаются контролировать расследование, чтобы подозреваемый не ушел от ответственности.