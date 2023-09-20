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У Києві дитина випала з вікна четвертого поверху лікарні

20 вересня 2023 14:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві дитина випала з вікна четвертого поверху лікарні
Лікарня, з якої випала дитина. Фото: OBOZREVATEL
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 19 вересня, 4-річний хлопчик випав з вікна четвертого поверху лікарні. Внаслідок падіння дитина отримала численні травми.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі

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Що відомо про падіння хлопчика

"Вчора, 19 вересня, приблизно о 18:30 правоохоронці отримали повідомлення, що малолітня дитина отримала тяжкі травми на території дитячого медичного закладу, впавши з висоти", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, 4-річний хлопчик перебував на лікуванні в інфекційно-діагностичному відділенні на четвертому поверсі лікарні. Залишившись в палаті без нагляду батька, він сперся на москітну сітку та випав з вікна на парапет другого поверху. Внаслідок падіння дитина отримала численні травми.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом травмування малолітньої дитини на території дитячої лікарні. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 137 КК України — неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. 

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині трапилася ДТП за участі правоохоронця. В результаті загинула 15-річна дівчина. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським. Нині батьки загиблої школярки разом з адвокатом намагаються контролювати розслідування, аби підозрюваний не уникнув відповідальності. 

 

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