В Киеве ребенок застрял в контейнере с гуманитаркой: не обошлось без спасателей
В Соломенском районе Киева 14-летний подросток залез в контейнер для сбора гуманитарной помощи. Освободить его из плена смогли только сотрудники ГСЧС.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Инцидент на Соломенке
В Соломенском районе Киева произошел необычный инцидент с контейнером для сбора гуманитарной помощи.
В этот контейнер залез 14-летний парень, не сумевший вылезти из него самостоятельно.
Работа спасателей
На место инцидента приехали спасатели аварийно-спасательного отделения части специализированных спасательных работ СДПРЗ.
Обнаружив, что самостоятельно освободиться из плена подросток не может, спасатели принялись за дело.
С помощью специализированного аварийно-спасательного оборудования сотрудники ГСЧС смогли деблокировать пострадавшего.
"К счастью, с мальчиком все в порядке!" — отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, несколько дней назад в городе Трускавец Львовской области сотрудники ГСЧС помогли женщине, которая не могла вытащить палец из сумки. Пострадавшая засунула палец в петлю ручки дорожного ручного чемодана.