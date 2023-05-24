В Киеве ребенок застрял в контейнере с гуманитаркой: не обошлось без спасателей

Работа ГСЧСников на месте инцидента. Фото: ГСЧС

В Соломенском районе Киева 14-летний подросток залез в контейнер для сбора гуманитарной помощи. Освободить его из плена смогли только сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

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Инцидент на Соломенке

В Соломенском районе Киева произошел необычный инцидент с контейнером для сбора гуманитарной помощи.

В этот контейнер залез 14-летний парень, не сумевший вылезти из него самостоятельно.

Работа спасателей

На место инцидента приехали спасатели аварийно-спасательного отделения части специализированных спасательных работ СДПРЗ.

Обнаружив, что самостоятельно освободиться из плена подросток не может, спасатели принялись за дело.

С помощью специализированного аварийно-спасательного оборудования сотрудники ГСЧС смогли деблокировать пострадавшего.

Пострадавший подросток

Фото: ГСЧС

"К счастью, с мальчиком все в порядке!" — отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, несколько дней назад в городе Трускавец Львовской области сотрудники ГСЧС помогли женщине, которая не могла вытащить палец из сумки. Пострадавшая засунула палец в петлю ручки дорожного ручного чемодана.