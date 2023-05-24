У Києві дитина застрягла в контейнері з гуманітаркою: не обійшлося без рятувальників

Робота ДСНСників на місці інциденту. Фото: ДСНС

У Солом’янському районі Києва 14-річний підліток заліз у контейнер для збирання гуманітарної допомоги. Звільнити його з полону змогли лише співробітники ДСНС.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві.

Читайте також:

Інцидент на Солом’янці

У Солом’янському районі Києва стався незвичайний інцидент із контейнером для збирання гуманітарної допомоги.

До цього контейнеру заліз 14-річний хлопець, який не зумів вилізти з нього самостійно.

Робота рятувальників

На місце інциденту приїхали рятувальники аварійно-рятувального відділення частини спеціалізованих рятувальних робіт СДПРЗ.

Виявивши, що самостійно звільнитися із полону підліток не може, рятувальники взялися за справу.

За допомогою спеціалізованого аварійно-рятувального обладнання співробітники ДСНС змогли деблокувати постраждалого.

Постраждалий підліток

Фото: ДСНС

"На щастя, з хлопчиком все гаразд!" — наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, кілька днів тому у місті Трускавець Львівської області співробітники ДСНС допомогли жінці, яка не могла витягнути палець з сумки. Постраждала засунула палець в петлю ручки дорожньої ручної валізи.