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У Києві дитина застрягла в контейнері з гуманітаркою: не обійшлося без рятувальників

24 травня 2023 14:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві дитина застрягла в контейнері з гуманітаркою: не обійшлося без рятувальників
Робота ДСНСників на місці інциденту. Фото: ДСНС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Солом’янському районі Києва 14-річний підліток заліз у контейнер для збирання гуманітарної допомоги. Звільнити його з полону змогли лише співробітники ДСНС.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві.

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Інцидент на Солом’янці

У Солом’янському районі Києва стався незвичайний інцидент із контейнером для збирання гуманітарної допомоги.

До цього контейнеру заліз 14-річний хлопець, який не зумів вилізти з нього самостійно.

Робота рятувальників

На місце інциденту приїхали рятувальники аварійно-рятувального відділення частини спеціалізованих рятувальних робіт СДПРЗ.

Виявивши, що самостійно звільнитися із полону підліток не може, рятувальники взялися за справу.

За допомогою спеціалізованого аварійно-рятувального обладнання співробітники ДСНС змогли деблокувати постраждалого.

Постраждалий підліток
Постраждалий підліток
Фото: ДСНС

"На щастя, з хлопчиком все гаразд!" — наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, кілька днів тому у місті Трускавець Львівської області співробітники ДСНС допомогли жінці, яка не могла витягнути палець з сумки. Постраждала засунула палець в петлю ручки дорожньої ручної валізи.

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