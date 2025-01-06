Ребенка оставили в метро Киева — правда или фейк

Люди у метро. Фото: Depositphotos

Сегодня в ряде Telegram-каналов распространили сообщение о том, что мужчина оставил детскую коляску с малышом в вагоне метро и исчез. В публикациях также отмечалось, что на место происшествия вызвали полицию, однако киевские правоохранители опровергли эту информацию и назвали ее фейком.

Об этом в понедельник, 6 января, сообщает полиция Киева.

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Скриншот сообщения полиции

Что известно о ребенке в метро

В полиции заявили, что в правоохранительные органы не поступало никаких обращений относительно оставленных или потерянных детей в метрополитене. Таких случаев не зарегистрировано.

Вероятно, цель этого фейкового сообщения — привлечь внимание и увеличить количество подписчиков определенных Telegram-каналов.

Полиция призывает администраторов телеграмм-каналов воздержаться от распространения недостоверной информации и не вводить общественность в заблуждение.

Ранее мы сообщали, что сети и новостные интернет-ресурсы распространяли информацию, что с певицей Олей Поляковой произошла трагедия. Информация подавалась искаженной, ведь с артисткой все хорошо.

Как отличить фейки от правды, объяснили главный редактор Новини.LIVE Елена Халик и главный редактор "ТиКиїв" Ольга Бессонова.