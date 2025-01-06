Дитину залишили в метро Києва — правда чи фейк

Люди у метро. Фото: Depositphotos

Сьогодні у низці Telegram-каналів поширили повідомлення про те, що чоловік залишив дитячий візок із малюком у вагоні метро та зник. У публікаціях також зазначалося, що на місце події викликали поліцію, проте київські правоохоронці спростували цю інформацію та назвали її фейком.

Про це у понеділок, 6 січня, повідомляє поліція Києва.

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Скриншот допису поліції

Що відомо про дитину в метро

У поліції заявили, що до правоохоронних органів не надходило жодних звернень щодо залишених або загублених дітей у метрополітені. Таких випадків не зареєстровано.

Ймовірно, мета цього фейкового повідомлення — привернути увагу та збільшити кількість підписників певних Telegram-каналів.

Поліція закликає адміністраторів телеграм-каналів утриматися від поширення недостовірної інформації та не вводити громадськість в оману.

Раніше ми повідомляли, що мережі та новинні інтернет-ресурси поширювали інформацію, що зі співачкою Олею Поляковою сталась трагедія. Інформація подавалася викривленою, адже з артисткою все добре.

Як відрізнити фейки від правди, пояснили головний редактор Новини.LIVE Олена Халік та головний редактор "ТиКиїв" Ольга Безсонова.