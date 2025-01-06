Дитину залишили в метро Києва — правда чи фейк

У Києві дитину залишили в метро — у поліції відреагували
Сьогодні у низці Telegram-каналів поширили повідомлення про те, що чоловік залишив дитячий візок із малюком у вагоні метро та зник. У публікаціях також зазначалося, що на місце події викликали поліцію, проте київські правоохоронці спростували цю інформацію та назвали її фейком.
Про це у понеділок, 6 січня, повідомляє поліція Києва.
Що відомо про дитину в метро
У поліції заявили, що до правоохоронних органів не надходило жодних звернень щодо залишених або загублених дітей у метрополітені. Таких випадків не зареєстровано.
Ймовірно, мета цього фейкового повідомлення — привернути увагу та збільшити кількість підписників певних Telegram-каналів.
Поліція закликає адміністраторів телеграм-каналів утриматися від поширення недостовірної інформації та не вводити громадськість в оману.
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