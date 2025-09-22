Видео
Главная Киев В Киеве девушке подарили медведя из роз за 500 000 гривен

В Киеве девушке подарили медведя из роз за 500 000 гривен

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 02:07
Девушке подарили в Киеве букет цветов в форме медведя за полмиллиона гривен
Девушка с букетом в Киеве в виде медведя. Фото: скриншот из видео

В воскресенье, 21 сентября, в соцсетях распространились кадры необычного события в Киеве. На них из грузового авто достали огромного медведя, сделанного из роз.

Об этом сообщают местные паблики.

Медведь из роз за полмиллиона

"Букет за 536 тысяч гривен подарил мужчина любимой в Киеве", — пишут каналы.

В опубликованном видео можно увидеть, что грузчики достают огромного медведя из грузовика, а после с ним фотографируется девушка.

Напомним, недавно мы писали, что в Киеве открыли новую выставку хризантем. Композиции оформлены в стиле знаков зодиака.

Также мы сообщали, что нельзя сажать возле роз.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
