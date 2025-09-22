Девушке подарили в Киеве букет цветов в форме медведя за полмиллиона гривен

В Киеве девушке подарили медведя из роз за 500 000 гривен
Дата публикации 22 сентября 2025 02:07
Девушка с букетом в Киеве в виде медведя. Фото: скриншот из видео
В воскресенье, 21 сентября, в соцсетях распространились кадры необычного события в Киеве. На них из грузового авто достали огромного медведя, сделанного из роз.
Об этом сообщают местные паблики.
Медведь из роз за полмиллиона
"Букет за 536 тысяч гривен подарил мужчина любимой в Киеве", — пишут каналы.
В опубликованном видео можно увидеть, что грузчики достают огромного медведя из грузовика, а после с ним фотографируется девушка.
