Дівчині подарували в Києві букет квітів у формі ведмедя за півмільйона гривень

У Києві дівчині подарували ведмедя з троянд за 500 000 гривень
Дата публікації: 22 вересня 2025 02:07
Дівчина з букетом у Києві у вигляді ведмедя. Фото: скріншот із відео
У неділю, 21 вересня, у соцмережах поширилися кадри незвичайної події в Києві. На них із вантажного авто дістали величезного ведмедя, зробленого з троянд.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Ведмідь із троянд за півмільйона
"Букет за 536 тисяч гривень подарував чоловік коханій у Києві", — пишуть канали.
В опублікованому відео можна побачити, що вантажники дістають величезного ведмедя з вантажівки, а після з ним фотографується дівчина.
