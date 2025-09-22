Дівчині подарували в Києві букет квітів у формі ведмедя за півмільйона гривень

Дівчина з букетом у Києві у вигляді ведмедя. Фото: скріншот із відео

У неділю, 21 вересня, у соцмережах поширилися кадри незвичайної події в Києві. На них із вантажного авто дістали величезного ведмедя, зробленого з троянд.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Реклама

Читайте також:

Ведмідь із троянд за півмільйона

"Букет за 536 тисяч гривень подарував чоловік коханій у Києві", — пишуть канали.

В опублікованому відео можна побачити, що вантажники дістають величезного ведмедя з вантажівки, а після з ним фотографується дівчина.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Києві відкрили нову виставку хризантем. Композиції оформлені в стилі знаків зодіаку.

Також ми повідомляли, що не можна садити біля троянд.