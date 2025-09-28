Из-за ракетной опасности в столице объявлена воздушная тревога

Система ПВО Patriot. Иллюстративное фото: Reuters

В столице Украины второй раз за эту ночь прозвучали сигналы воздушной тревоги. Местные власти сообщают о серьезной опасности ракетного удара.

Такая информация содержится в сообщении КГВА.

Что именно угрожает Киеву

Сообщение КГВА о воздушной опасности. Фото: Скриншот

Согласно информации местных властей, разведка ПВО зафиксировала взлет МиГ-31К российских оккупантов, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".

На 03:09 в Киеве объявлен отбой ракетной опасности, но угроза атак дронов-камикадзе по Украине сохраняется. Мониторинговые каналы сообщают, что на Украину надвигаются около 120 "Шахедов".

Ранее этой ночью российские оккупанты атаковали Запорожье. Там до трех человек увеличилось количество пострадавших, а также зафиксированы разрушения.

Также мы сообщали, что минувшей ночью оккупанты РФ осуществили массированную атаку 115 дронами-камикадзе с разных направлений. Попадания и падения обломков зафиксированы в нескольких областях.