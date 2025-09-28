Через ракетну небезпеку у столиці оголошено повітряну тривогу

Система ППО Patriot. Ілюстративне фото: Reuters

У столиці України вдруге за цю ніч пролунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада повідомляє про серйозну небезпеку ракетного удару.

Така інформація міститься в повідомленні КМВА.

Що саме загрожує Києву

Згідно з інформацією місцевої влади, розвідка ППО зафіксувала зліт МіГ-31К російських окупантів, що є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

У КМВА просять всіх мешканців прямувати до укриттів.

Новина оновлюється...