Через ракетну небезпеку у столиці оголошено повітряну тривогу

У Києві друга за ніч повітряна тривога — є серйозна небезпека
Дата публікації: 28 вересня 2025 02:26
Система ППО Patriot. Ілюстративне фото: Reuters
У столиці України вдруге за цю ніч пролунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада повідомляє про серйозну небезпеку ракетного удару.
Така інформація міститься в повідомленні КМВА.
Що саме загрожує Києву
Згідно з інформацією місцевої влади, розвідка ППО зафіксувала зліт МіГ-31К російських окупантів, що є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".
У КМВА просять всіх мешканців прямувати до укриттів.
Новина оновлюється...
