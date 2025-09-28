Відео
Україна
Головна Київ У Києві друга за ніч повітряна тривога — є серйозна небезпека

У Києві друга за ніч повітряна тривога — є серйозна небезпека

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 02:26
Через ракетну небезпеку у столиці оголошено повітряну тривогу
Система ППО Patriot. Ілюстративне фото: Reuters

У столиці України вдруге за цю ніч пролунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада повідомляє про серйозну небезпеку ракетного удару.

Така інформація міститься в повідомленні КМВА.

Читайте також:

Що саме загрожує Києву

Згідно з інформацією місцевої влади, розвідка ППО зафіксувала зліт МіГ-31К російських окупантів, що є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

У КМВА просять всіх мешканців прямувати до укриттів. 

Новина оновлюється...

Київ ППО повітряна тривога війна в Україні балістична атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
