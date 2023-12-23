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В Киеве жены военных вышли на митингс требованием демобилизовать их мужей

23 декабря 2023 18:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве жены военных вышли на митингс требованием демобилизовать их мужей
Митинг в центре Киева. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве состоялся митинг в центре Киева, днем, 23 декабря. Жены военных вышли на Майдан Незалежности с требованием демобилизовать их мужей.

Об этом сообщает Киевский Движ.

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В сообщении говорится, что в столице Украины сегодня состоялась массовая акция протеста, организованная семьями украинских солдат. Люди настаивали на демобилизации тех, кто находится на службе с начала конфликта. 

Стоит отметить, что в данный момент ведутся обсуждения предложенного закона о мобилизации, в рамках которого предполагается ввести положение о праве на отставку для военнослужащих, отслуживших 36 месяцев (3 года) в период военного положения. 

Напомним, что в центре Харькова собрались десятки активистов, требующих больше денег выделять на нужды Вооруженных сил Украины. Подобные пикеты проходят каждую субботу.
 

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