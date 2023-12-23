У Києві дружини військових вийшли на мітинг з вимогою демобілізувати їхніх чоловіків

Мітинг у центрі Києва. Фото: скриншот

У центрі Києва відбувся мітинг удень 23 грудня. Дружини військових вийшли на Майдан Незалежності з вимогою демобілізувати їхніх чоловіків.

Про це повідомляє Киевский Движ.

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У повідомленні йдеться, що у столиці України сьогодні відбулася масова акція протесту, організована сім'ями українських солдатів. Люди наполягали на демобілізації тих, хто перебуває на службі від початку конфлікту.

Варто зазначити, що на цей час ведуться обговорення запропонованого закону про мобілізацію, в рамках якого передбачається запровадити положення про право на відставку для військовослужбовців, які відслужили 36 місяців (3 роки) у період воєнного стану.

Нагадаємо, що у центрі Харкова зібралися десятки активістів, які вимагають більше грошей виділяти на потреби Збройних сил України. Подібні пікети відбуваються щосуботи.