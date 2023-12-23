Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві дружини військових вийшли на мітинг з вимогою демобілізувати їхніх чоловіків arrow

У Києві дружини військових вийшли на мітинг з вимогою демобілізувати їхніх чоловіків

23 грудня 2023 18:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві дружини військових вийшли на мітинг з вимогою демобілізувати їхніх чоловіків
Мітинг у центрі Києва. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У центрі Києва відбувся мітинг удень 23 грудня. Дружини військових вийшли на Майдан Незалежності з вимогою демобілізувати їхніх чоловіків.

Про це повідомляє Киевский Движ.

Читайте також:

Мітинг у центрі Києва 23 грудня — деталі

У повідомленні йдеться, що у столиці України сьогодні відбулася масова акція протесту, організована сім'ями українських солдатів. Люди наполягали на демобілізації тих, хто перебуває на службі від початку конфлікту.

Варто зазначити, що на цей час ведуться обговорення запропонованого закону про мобілізацію, в рамках якого передбачається запровадити положення про право на відставку для військовослужбовців, які відслужили 36 місяців (3 роки) у період воєнного стану.

Нагадаємо, що у центрі Харкова зібралися десятки активістів, які вимагають більше грошей виділяти на потреби Збройних сил України. Подібні пікети відбуваються щосуботи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі