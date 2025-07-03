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В Киеве двое мужчин доказали в суде, что имеют брачные отношения

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 14:58
В суде мужчины доказали свои брачные отношения
Решение суда. Иллюстративное фото: Freepik

Деснянский райсуд Киева установил наличие фактических брачных отношений между двумя мужчинами. Один из мужчин с 2024 года находится на дипломатической службе за рубежом в долгосрочной командировке и пытается получить разрешение на воссоединение с партнером, который сейчас находится в Украине.

Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда города Киева.

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Суд установил наличие брачных отношений между мужчинами

Один из мужчин работает дипломатом за рубежом и просил МИД разрешить его партнеру поехать с ним. Однако натолкнулся на отказ из-за законодательства, которое признает понятие брака только как семейный союз женщины и мужчины.

Поэтому мужчины решили обратиться в суд для признания факта наличия брачных отношений между ними.

В решении суда не называется имя заявителя, но указано, что он с 2024 года занимает должность первого секретаря Посольства Украины в государстве Израиль.

Мужчины сообщили суду, что проживают одной семьей, как гражданские партнеры, с 2013 года. При этом в 2017 году они провели гражданскую церемонию бракосочетания, а уже в 2021 году заключили брак в Соединенных Штатах Америки, о чем есть соответствующее свидетельство о браке американского образца.

Процедура доказывания факта совместного проживания одной семьей оказалась достаточно непростой — в суде были допрошены свидетели, которые рассказали, что мужчины уже давно проживают вместе, ведут совместный быт, вместе покупают вещи, еду, приобрели автомобиль и вообще являются полноценной семьей.

Также в суде исследовались семейные фото мужчин, фото с церемонии их бракосочетания, билеты на авиарейсы и тому подобное.

При рассмотрении дела было "бесспорно установлено", что пара в течение длительного времени совместно проживала на одной жилой площади, ведет совместное хозяйство, имеет общий быт, распределяет обязанности, расходы на содержание жилья и взаимно заботится друг о друге.

В решении суда отмечается, что законодательство Украины признает два типа отношений разнополых пар: брак и фактические брачные отношения, когда мужчина и женщина "проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой". В отличие от разнополых пар, которые предпочитают не жениться по личным причинам, но все равно имеют право на по крайней мере определенное правовое признание и защиту, заявители альтернативы брачным отношениям не имеют.

В конце концов суд установил факт совместного проживания мужчин одной семьей и наличие фактических брачных отношений между ними. Решение суда может быть обжаловано в апелляции в течение месяца.

Ранее мы информировали, действует ли брачный договор после смерти одного из супругов.

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Киев брак мужчины судебные решения отношения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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