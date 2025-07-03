В суді чоловіки довели свої шлюбні відносини

Рішення суду. Ілюстративне фото: Freepik

Деснянський райсуд Києва встановив наявність фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Один з чоловіків з 2024 року перебуває на дипломатичній службі за кордоном у довгостроковому відрядженні й намагається отримати дозвіл на возз’єднання з партнером, який наразі знаходиться в Україні.

Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду міста Києва.

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Суд встановив наявність шлюбних відносин між чоловіками

Один із чоловіків працює дипломатом за кордоном і просив МЗС дозволити його партнерові поїхати з ним. Однак наштовхнувся на відмову через законодавство, яке визнає поняття шлюбу тільки як сімейний союз жінки та чоловіка.

Відтак чоловіки вирішили звернутися до суду для визнання факту наявності шлюбних відносин між ними.

У рішенні суду не називається ім’я заявника, але вказано, що він із 2024 року обіймає посаду першого секретаря Посольства України в державі Ізраїль.

Чоловіки повідомили суду, що проживають однією сім’єю, як цивільні партнери, з 2013 року. При цьому у 2017 році вони провели цивільну церемонію одруження, а вже у 2021 році уклали шлюб у Сполучених Штатах Америки, про що є відповідне свідоцтво про шлюб американського зразка.

Процедура доведення факту спільного проживання однією сім’єю виявилася достатньо непростою — в суді були допитані свідки, які розповіли, що чоловіки вже давно проживають разом, ведуть спільний побут, разом купляють речі, їжу, придбали автомобіль та й взагалі є повноцінною родиною.

Також в суді досліджувалися сімейні фото чоловіків, фото з церемонії їх одруження, квитки на авіарейси тощо.

Під час розгляду справи було "беззаперечно встановлено", що пара протягом тривалого часу спільно проживала на одній житловій площі, веде спільне господарство, має спільний побут, розподіляє обов`язки, витрати на утримання житла та взаємно піклується один про одного.

У рішенні суду зазначається, що законодавство України визнає два типи стосунків різностатевих пар: шлюб і фактичні шлюбні відносини, коли чоловік і жінка "проживають однією сім`єю, але не перебувають у шлюбі між собою". На відміну від різностатевих пар, які вважають за краще не одружуватися з особистих причин, але усе одно мають право на принаймні певне правове визнання та захист, заявники альтернативи шлюбним відносинам не мають.

Зрештою суд встановив факт спільного проживання чоловіків однією сім’єю та наявність фактичних шлюбних відносин між ними. Рішення суду може бути оскаржене в апеляції протягом місяця.

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