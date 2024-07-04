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В Киеве экс-главу организации Красного Креста подозревают в присвоении гуманитарной помощи

4 июля 2024 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Присвоение гуманитарной помощи — в Киеве подозревают экс-главу организации Красного Креста
Гуманитарная помощь. Фото иллюстративное: tvoya-opora.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве объявили подозрение экс-главе Печерской организации Красного Креста в присвоении гуманитарной помощи. Ее не хватает на 3,6 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в четверг, 4 июля.

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"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении бывшему главе Печерской районной организации Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины по факту присвоения гуманитарной помощи в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Сотрудники Киевской городской организации Красного Креста сообщили правоохранительным органам о случаях возможного недобросовестного использования гуманитарной помощи.

Разворовывание гуманитарной помощи в Киеве
Обыск у бывшего главы Печерской райорганизации Красного Креста. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Следствие установило, что бывшая глава Печерской райорганизации Красного Креста злоупотребляла своим должностным положением, в результате чего была присвоена гуманитарная помощь на сумму почти 3,6 млн грн. Исчезли продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки и шприцы.

Гуманитарная помощь Красного Креста
Обыск у бывшего главы Печерской райорганизации Красного Креста. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Обыск у бывшего главы Печерской райорганизации Красного Креста
Обыск у бывшего главы Печерской райорганизации Красного Креста. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Также было установлено, что бывший волонтер этой организации, в сотрудничестве с неизвестными лицами, занимался продажей поддельных удостоверений волонтеров Красного Креста. Мужчина незаконно использовал эмблему организации на своем автомобиле.

Задержание бывшего волонтера организации Красного Креста
Обыск у бывшего волонтера. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Во время обысков по месту жительства экс-руководителя, в офисе и автомобиле обнаружена и изъята гуманитарная помощь на сумму более 1 млн грн. Она передана для хранения в Киевскую городскую организацию Общества Красного Креста Украины.

"У бывшего волонтера во время обыска изъяты документы, подтверждающие незаконную выдачу более 300 поддельных удостоверений работников-волонтеров Печерской районной организации Красного Креста, поддельные удостоверения волонтеров, а также амфетамин. Кроме того, бывший волонтер организации незаконно использовал символику Красного Креста на собственном автомобиле", — говорится в сообщении.

Наркотики бывшего волонтера Червного Креста
Обыск у бывшего волонтера. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Обыск у бывшего волонтера Красного Креста
Обыск у бывшего волонтера. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Ему объявлено подозрение в мошенничестве, подделке и сбыте удостоверений волонтера, незаконном использовании символики Красного Креста и незаконном хранении амфетамина.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Офисе генерального прокурора Украины сообщили о подозрении частному предпринимателю, который хотел распродать военные шлемы и плиты для бронежилетов. Хотя товары предназначались для силовиков Нацгвардии.

Ранее СБУ разоблачила в коррупции экс-начальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции. Чиновник привлек к противоправной деятельности подчиненных, систематически получавших взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долги.

Киев Офис генерального прокурора гуманитарная помощь Красный Крест подозрение

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