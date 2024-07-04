Привласнення гуманітарної допомоги — у Києві підозрюють ексголову організації Червоного Хреста

Гуманітарна допомога. Фото ілюстративне: tvoya-opora.org

У Києві оголосили підозру ексголові Печерської організації Червоного Хреста у привласненні гуманітарної допомоги. Її не вистачає на 3,6 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісі генпрокурора у Telegram у четвер, 4 липня.

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"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишній голові Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України за фактом привласнення гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах", — йдеться у повідомленні.

Працівники Київської міської організації Червоного Хреста повідомили правоохоронні органи про випадки можливого недобросовісного використання гуманітарної допомоги.

Обшук у колишньої голови Печерської райорганізації Червоного Хреста. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Слідство встановило, що колишня голова Печерської райорганізації Червоного Хреста зловживала своїм посадовим становищем, в результаті чого було привласнено гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн грн. Зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички та шприци.

Обшук у колишньої голови Печерської райорганізації Червоного Хреста. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Обшук у колишньої голови Печерської райорганізації Червоного Хреста. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Також було встановлено, що колишній волонтер цієї організації, у співпраці з невідомими особами, займався продажем підроблених посвідчень волонтерів Червоного Хреста. Чоловік незаконно використовував емблему організації на своєму автомобілі.

Обшук в колишнього волонтера. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Під час обшуків за місцем проживання екскерівниці, в офісі та автомобілі виявлено і вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн грн. Її передано для зберігання до Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України.

"У колишнього волонтера під час обшуку вилучено, документи, які підтверджують незаконну видачу понад 300 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації Червоного Хреста, підроблені посвідчення волонтерів, а також амфетамін. Крім того, колишній волонтер організації незаконно використовував символіку Червоного Хреста на власному автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Обшук в колишнього волонтера. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Обшук в колишнього волонтера. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Йому оголошено підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберіганні амфетаміну.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора України повідомили про підозру приватному підприємцю, який хотів розпродати військові шоломи та плити для бронежилетів. Хоча товари призначалися для силовиків Нацгвардії.

Раніше СБУ викрила на корупції ексначальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Чиновник залучив до протиправної діяльності підлеглих, які систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мали борги.