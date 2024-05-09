Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве энергетика в критическом состоянии — в КГГА призвали к экономии arrow

В Киеве энергетика в критическом состоянии — в КГГА призвали к экономии

9 мая 2024 20:48
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Начальник КМВА обратился к жителям столицы с просьбой экономить электроэнергию в пиковые часы
Работник энергетических служб. Фото: Unsplash
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы экономить электроэнергию. Особенно это касается пиковых часов.

Об этом пишет пресс-служба КГГА в четверг, 9 мая.

Читайте также:

Из-за ракетных обстрелов по энергообъектам Украины жителей Киевщины просят сократить потребление электроэнергии.

"Энергетики совместно с промышленными предприятиями, крупными потребителями электроэнергии, уменьшают объемы потребления в пиковые часы", говорилось в сообщении.

Что касается бытовых потребителей, ограничения пока не используются. И КГГА просит не тратить много электроэнергии в вечерние часы.

Ранее сообщалось об атаке, когда РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. Последствия обстрелов уточняются.

В ту ночь Россия обстреляла три теплоэлектростанции ДТЭК. Вражеская атака серьезно повредила оборудование.

Из-за изменения погодных условий и постоянных обстрелов россиянами в некоторых областях наблюдается рост энергопотребления. В частности, в Харьковской области применяются графики почасовых отключений.

электроэнергия
электроснабжение
Укрэнерго
ДТЭК
энергетика
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае