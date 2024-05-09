Начальник КМВА обратился к жителям столицы с просьбой экономить электроэнергию в пиковые часы

Работник энергетических служб. Фото: Unsplash

Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы экономить электроэнергию. Особенно это касается пиковых часов.

Об этом пишет пресс-служба КГГА в четверг, 9 мая.

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"Энергетики совместно с промышленными предприятиями, крупными потребителями электроэнергии, уменьшают объемы потребления в пиковые часы", — говорилось в сообщении.

Что касается бытовых потребителей, ограничения пока не используются. И КГГА просит не тратить много электроэнергии в вечерние часы.

Ранее сообщалось об атаке, когда РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. Последствия обстрелов уточняются.

В ту ночь Россия обстреляла три теплоэлектростанции ДТЭК. Вражеская атака серьезно повредила оборудование.

Из-за изменения погодных условий и постоянных обстрелов россиянами в некоторых областях наблюдается рост энергопотребления. В частности, в Харьковской области применяются графики почасовых отключений.