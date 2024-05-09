Начальник КМВА звернувся до жителів столиці із проханням економити електроенергію у пікові години

Працівник енергетичних служб. Фото: Unsplash

Київська міська державна адміністрація закликає жителів столиці економити електроенергію. Особливо це стосується пікових годин.

Про це пише пресслужба КМВА у четвер, 9 травня.

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Через ракетні обстріли по енергооб’єктах України жителів Київщини просять скоротити споживання електроенергії.

"Енергетики спільно з промисловими підприємствами, великими споживачами електроенергії зменшують обсяги споживання в пікові години", — йшлося у повідомленні.

Що стосується побутових споживачів, обмеження поки не застосовуються. Та КМВА просить не витрачати багато електроенергії у вечірні години.

Раніше повідомляли про атаку, де РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. Наслідки обстрілів наразі уточнюються.

Тієї ночі Росія обстріляла три теплоелектростанції ДТЕК. Ворожа атака серйозно пошкодила обладнання.

Через зміну погодних умов та постійні обстріли росіян в деяких областях спостерігається зростання енергоспоживання. Зокрема, у Харківській області застосовують графіки погодинних відключень.