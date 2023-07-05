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В Киеве энергетики переведены в усиленный режим работы: что произошло

5 июля 2023 16:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве энергетики переведены в усиленный режим работы: что произошло
Работники ДТЭК. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве работники ДТЭК переведены в усиленный режим работы. Все из-за жарких погодных условий, которые ожидаются в столице завтра.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Что известно

6 июля в Киеве синоптики прогнозируют дождь и грозу. Поэтому энергетики переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома киевлян.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении.

 

В Киеве энергетики переведены в усиленный режим работы. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что завтра, 6 июля, ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами.

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