В Киеве энергетики переведены в усиленный режим работы: что произошло

Работники ДТЭК. Фото: google.com

В Киеве работники ДТЭК переведены в усиленный режим работы. Все из-за жарких погодных условий, которые ожидаются в столице завтра.

Об этом сообщает ДТЭК.

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6 июля в Киеве синоптики прогнозируют дождь и грозу. Поэтому энергетики переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома киевлян.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении.

В Киеве энергетики переведены в усиленный режим работы. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что завтра, 6 июля, ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами.