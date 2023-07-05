У Києві енергетики переведені у посилений режим роботи: що сталося

Працівники ДТЕК. Фото: google.com

У Києві працівників ДТЕК перевели у посилений режим роботи. Усе через спекотні погодні умови, які очікуються у столиці завтра.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Що відомо

Завтра, 6 липня, у Києві синоптики прогнозують дощ та грозу. Тому енергетики переведені в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки киян.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні.

У Києві енергетики переведені у посилений режим роботи. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що завтра, 6 липня, очікується виснажлива спека по всій території України. Однак у деяких областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами.