У Києві енергетики переведені у посилений режим роботи: що сталося
У Києві працівників ДТЕК перевели у посилений режим роботи. Усе через спекотні погодні умови, які очікуються у столиці завтра.
Про це повідомляє ДТЕК.
Що відомо
Завтра, 6 липня, у Києві синоптики прогнозують дощ та грозу. Тому енергетики переведені в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки киян.
"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що завтра, 6 липня, очікується виснажлива спека по всій території України. Однак у деяких областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами.