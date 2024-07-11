Присвоила 10,5 млн грн - в Киеве задержали главу благотворительного фонда

Полиция. Фото: Нацполиция

В Киеве директор благотворительного фонда присвоила средства, которые были назначены на закупку дронов для ВСУ. Правоохранители сообщили ей о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в четверг, 11 июля.

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Присвоила средства на дроны для ВСУ

Следователи полиции разоблачили директора благотворительного фонда в присвоении денег, которые предназначались для приобретения оборудования на нужды ВСУ. После получения денег она сначала частично осуществляла поставки дронов, но затем прекратила любое общение с инициаторами взносов, присваивая деньги себе.

Задержание главы БФ. Фото: Нацполиция

Полицейские собрали доказательства и установили трех пострадавших, которые потерпели от действий 34-летней харьковчанки. В общей сложности граждане перечислили на счет злоумышленницы около 10,5 млн гривен.



В настоящее время ей объявили подозрение в мошенничестве и избрали меру пресечения в виде удержания под стражей с правом внесения залога в сумме 3 млн гривен. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот поста полиции Киева

Напомним, во Львове судили двух военных, которые незаконно скопировали и распространили секретную информацию.

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