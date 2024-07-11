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В Киеве глава благотворительного фонда присвоила 10,5 млн грн, за которые должна была купить дроны

11 июля 2024 11:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Присвоила 10,5 млн грн - в Киеве задержали главу благотворительного фонда
Полиция. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве директор благотворительного фонда присвоила средства, которые были назначены на закупку дронов для ВСУ. Правоохранители сообщили ей о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в четверг, 11 июля.

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Присвоила средства на дроны для ВСУ

Следователи полиции разоблачили директора благотворительного фонда в присвоении денег, которые предназначались для приобретения оборудования на нужды ВСУ. После получения денег она сначала частично осуществляла поставки дронов, но затем прекратила любое общение с инициаторами взносов, присваивая деньги себе.

Глава благотворительного фонда в Киеве украла деньги
Задержание главы БФ. Фото: Нацполиция

Полицейские собрали доказательства и установили трех пострадавших, которые потерпели от действий 34-летней харьковчанки. В общей сложности граждане перечислили на счет злоумышленницы около 10,5 млн гривен.

В настоящее время ей объявили подозрение в мошенничестве и избрали меру пресечения в виде удержания под стражей с правом внесения залога в сумме 3 млн гривен. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Скриншот поста полиции Киева

Напомним, во Львове судили двух военных, которые незаконно скопировали и распространили секретную информацию.

Также мы писали, что львовский ресторатор использовал поддельный пропуск для въезда автомобилем в пешеходную зону Площади Рынок. Суд признал ее виновной и назначил штраф.

Киев ВСУ кража мошенничество благотворительность дроны война в Украине

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