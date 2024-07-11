Привласнила 10,5 млн грн — у Києві затримали голову благодійного фонду

Поліція. Фото: Нацполіція

У Києві директорка благодійного фонду привласнила кошти, які були призначені на закупівлю дронів для ЗСУ. Правоохоронці повідомили їй про підозру.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у четвер, 11 липня.

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Привласнила кошти на дрони для ЗСУ

Слідчі поліції викрили директорку благодійного фонду у привласненні грошей, які призначались для придбання обладнання на потреби ЗСУ. Після отримання грошей вона спочатку частково здійснювала постачання дронів, але потім припинила будь-яке спілкування з ініціаторами внесків, привласнюючи гроші собі.

Затримання голови БФ. Фото: Нацполіція

Наразі поліцейські зібрали докази та встановили трьох потерпілих, які постраждали від дій 34-річної харків'янки. Загалом громадяни перерахували на рахунок зловмисниці близько 10,5 млн гривень.



Наразі їй оголосили підозру в шахрайстві й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 3 млн гривень. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису поліції Києва

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