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У Києві голова благодійного фонду привласнила 10,5 млн грн, за які мала придбати дрони

11 липня 2024 11:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Привласнила 10,5 млн грн — у Києві затримали голову благодійного фонду
Поліція. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві директорка благодійного фонду привласнила кошти, які були призначені на закупівлю дронів для ЗСУ. Правоохоронці повідомили їй про підозру.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у четвер, 11 липня.

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Слідчі поліції викрили директорку благодійного фонду у привласненні грошей, які призначались для придбання обладнання на потреби ЗСУ. Після отримання грошей вона спочатку частково здійснювала постачання дронів, але потім припинила будь-яке спілкування з ініціаторами внесків, привласнюючи гроші собі. 

Голова благодійного фонду у Києві вкрала гроші
Затримання голови БФ. Фото: Нацполіція

Наразі поліцейські зібрали докази та встановили трьох потерпілих, які постраждали від дій 34-річної харків'янки. Загалом громадяни перерахували на рахунок зловмисниці близько 10,5 млн гривень.
 
Наразі їй оголосили підозру в шахрайстві й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 3 млн гривень. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, у Львові судили двох військових, які незаконно скопіювали та поширили секретну інформацію. 

Також ми писали, що львівська рестораторка використовувала підробну перепустку для в’їзду автомобілем у пішохідну зону Площі Ринок. Суд визнав її винною та призначив штраф.

Київ ЗСУ крадіжка шахрайство благодійність дрони війна в Україні

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