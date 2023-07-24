В Киеве горела многоэтажка: пламя забрало жизнь человека

В Киеве из-за масштабного пожара погиб человек. Фото: ГСЧС Украины

В столичном многоквартирном доме произошел пожар. Как следствие – есть один погибший и пострадавший.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"23 июля в 14:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 15-этажном жилом доме по ул. Эрнста, что в Соломенском районе столицы", — говорят в ГСЧС.

В Киеве из-за масштабного пожара погиб человек. Фото: ГСЧС Украины

Возгорание произошло в одной из квартир на 10 этаже .

В Киеве из-за масштабного пожара погиб человек. Фото: ГСЧС Украины

В 15:24 спасатели локализовали возгорание на площади 20 кв. м, а уже в 15:34 ликвидировали.

В Киеве из-за масштабного пожара погиб человек. Фото: ГСЧС Украины

"При тушении пожара было обнаружено тело человека. Также, один человек пострадал, а двое были выведены на свежий воздух" , — отметили в ГСЧС.

В Киеве из-за масштабного пожара погиб человек. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве пожарные спасли пса из квартиры, где возник пожар . Там загорелась кухня, сопровождавшаяся сильным задымлением этажей жилого дома.