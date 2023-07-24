У Києві горіла багатоповерхівка: полум'я забрало життя людини

У Києві через масштабну пожежу загинула людина. Фото: ДСНС України

У столичному багатоквартирному будинку сталася пожежа. Як наслідок — є один загиблий і постраждалий.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"23 липня о 14:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 15-поверховому житловому будинку на вул. Ернста, що у Солом’янському районі столиці", — кажуть у ДСНС.

У Києві через масштабну пожежу загинула людина. Фото: ДСНС України

Загоряння сталось в одній із квартир на 10 поверсі.

У Києві через масштабну пожежу загинула людина. Фото: ДСНС України

О 15:24 рятувальники локалізували займання на площі 20 кв. м, а вже о 15:34 — ліквідували.

У Києві через масштабну пожежу загинула людина. Фото: ДСНС України

"Під час гасіння пожежі було виявлено тіло людини. Також, одна людина постраждала, а двох було виведено на свіже повітря", — зазначили в ДСНС.

У Києві через масштабну пожежу загинула людина. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві вогнеборці врятували пса з квартири, де виникла пожежа. Там загорілася кухня, що супроводжувалося сильним задимленням поверхів житлового будинку.