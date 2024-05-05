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В Киеве горела квартира — что известно

5 мая 2024 20:51
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Киеве горела квартира — что известно
Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве сегодня, 5 мая, загорелась одна из квартир многоэтажки. В 11:58 оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве получил информацию о возникновении пожара в Дарницком районе города.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Пожарные прибыли по адресу улица Архитектора Вербицкого, 12 и обнаружили, что огонь начался в одной из квартир на первом этаже многоэтажного дома.

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС
Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Пожар был успешно укрощен в 12:23, ограничив его распространение до 5 квадратных метров. Пожар тушили 15 спасателей и 4 единицы специализированной техники. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС
Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Дальнейшее расследование причин возникновения пожара будет проведено правоохранительными органами.

Последствия пожара Фото: ГСЧС
Последствия пожара Фото: ГСЧС

Напомним, российские захватчики в субботу, 4 мая, совершили обстрел Харькова. В результате попадания на одном из предприятий произошел пожар.

Ранее во Львове произошел пожар в многоэтажке. Пожарные спасли четырех человек.

Киев
пожар
ГСЧС
Украина
спасатели

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