В Киеве горела квартира — что известно

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

В Киеве сегодня, 5 мая, загорелась одна из квартир многоэтажки. В 11:58 оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве получил информацию о возникновении пожара в Дарницком районе города.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Пожарные прибыли по адресу улица Архитектора Вербицкого, 12 и обнаружили, что огонь начался в одной из квартир на первом этаже многоэтажного дома.

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Пожар был успешно укрощен в 12:23, ограничив его распространение до 5 квадратных метров. Пожар тушили 15 спасателей и 4 единицы специализированной техники. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

Дальнейшее расследование причин возникновения пожара будет проведено правоохранительными органами.

Последствия пожара Фото: ГСЧС

Напомним, российские захватчики в субботу, 4 мая, совершили обстрел Харькова. В результате попадания на одном из предприятий произошел пожар.

Ранее во Львове произошел пожар в многоэтажке. Пожарные спасли четырех человек.