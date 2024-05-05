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У Києві горіла квартира — що відомо

5 травня 2024 20:51
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві горіла квартира — що відомо
Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві сьогодні, 5 травня, загорілася одна з квартир багатоповерхівки. О 11:58 оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС в Києві отримав інформацію про виникнення пожежі у Дарницькому районі міста.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Вогнеборці прибули за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 12, та виявили, що вогонь почався у одній з квартир на першому поверсі багатоповерхового будинку.

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

Пожежу було успішно приборкано о 12:23, обмеживши її розповсюдження до 5 квадратних метрів. Пожежу гасили 15 рятувальників та 4 одиниці спеціалізованої техніки. Повідомляється, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

Подальше розслідування причин виникнення пожежі буде проведено правоохоронними органами.

Наслідки пожежі. Фото: ДСНС
Наслідки пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники в суботу, 4 травня, здійснили обстріл Харкова. Внаслідок влучання на одному з підприємств сталася пожежа. 

Раніше, у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогнеборці врятували чотирьох людей.

Київ
пожежа
ДСНС
Україна
рятувальники

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