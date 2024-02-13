В Киеве готовятся ко Дню влюбленных — сколько стоит праздничный букет

Цветы. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что в Украине почти два года идет полномасштабная война, граждане не избегают возможности порадоваться привычным праздникам. Завтра, 14 февраля, один из таких — День святого Валентина. К празднованию Дня влюбленных готовятся в Киеве: цветочные магазины уже раскладывают пышные букеты на прилавки и формируют на них цены.

Корреспондент Новини.LIVE узнал, на сколько перед праздником в столице подорожали цветы.

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Продавцы цветочных магазинов убеждают, что цены на букеты в канун праздника намеренно не поднимают. Однако растет стоимость отдельных видов при заказе у поставщиков, поэтому приходится продавать их дороже. В частности, это касается роз.

Цены на цветы:

Композиция из разных цветов — от 300 до 2000 грн (в зависимости от размера и содержания).

Роза — 60 грн (60 см в высоту) и 120-150 грн (1,2 м).

Веточка хлопка — 150-200 грн.

Тюльпан — 35-50 грн (в зависимости от сорта).

Также на стоимость вашего букета повлияет выбранная вами упаковка, которая, по словам продавцов, перед праздником подорожала на 10-20%.

Ранее журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, будут ли они отмечать в этом году День святого Валентина.

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