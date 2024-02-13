У Києві готуються до Дня закоханих — скільки коштує святковий букет
Попри те, що в Україні майже два роки триває повномасштабна війна, громадяни не уникають можливості порадіти звичним святам. Завтра, 14 лютого, одне з таких — День святого Валентина. Зокрема, до святкування Дня закоханих готуються у Києві: квіткові магазини вже розкладають пишні букети на прилавки та формують на них ціни.
Кореспондент Новини.LIVE дізнався, на скільки перед святом у столиці здорожчали квіти.
День святого Валентина — які ціни на квіти у Києві
Продавці квіткових магазинів переконують, що ціни на букети напередодні свята навмисно не підіймають. Проте зростає вартість окремих видів при замовленні у постачальників, тому доводиться і продавати їх дорожче. Зокрема, це стосується троянд.
Ціни на квіти:
- Композиція з різних квіток — від 300 до 2000 грн (залежно від розміру та вмісту).
- Троянда — 60 грн (60 см у висоту) та 120-150 грн (1,2 м).
- Гілочка бавовни — 150-200 грн.
- Тюльпан — 35-50 грн (залежно від сорту).
Також на вартість вашого букета вплине обране вами упакування, яке, за словами продавців, перед святом здорожчала на 10-20%.
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