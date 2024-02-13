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У Києві готуються до Дня закоханих — скільки коштує святковий букет

13 лютого 2024 18:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві готуються до Дня закоханих — скільки коштує святковий букет
Квіти. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Попри те, що в Україні майже два роки триває повномасштабна війна, громадяни не уникають можливості порадіти звичним святам. Завтра, 14 лютого, одне з таких — День святого Валентина. Зокрема, до святкування Дня закоханих готуються у Києві: квіткові магазини вже розкладають пишні букети на прилавки та формують на них ціни.

Кореспондент Новини.LIVE дізнався, на скільки перед святом у столиці здорожчали квіти.

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Продавці квіткових магазинів переконують, що ціни на букети напередодні свята навмисно не підіймають. Проте зростає вартість окремих видів при замовленні у постачальників, тому доводиться і продавати їх дорожче. Зокрема, це стосується троянд.

Ціни на квіти:

  • Композиція з різних квіток — від 300 до 2000 грн (залежно від розміру та вмісту). 
  • Троянда — 60 грн (60 см у висоту) та 120-150 грн (1,2 м).
  • Гілочка бавовни — 150-200 грн.
  • Тюльпан — 35-50 грн (залежно від сорту).

Також на вартість вашого букета вплине обране вами упакування, яке, за словами продавців, перед святом здорожчала на 10-20%.

Раніше журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи відзначатимуть вони цього року День святого Валентина. 

Також Новини.LIVE зібрали ТОП оригінальних ідей для подарунків коханій людині на День святого Валентина бюджетом до 1000 гривень.

Київ
квіти
День закоханих
День Святого Валентина

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