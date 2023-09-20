Пункты несокрушимости в Киеве - Откроют ли их в этом году

"Пункт несокрушимости". Фото: Новости LIVE

На территории Киева с прошлого года продолжает работать 20 "пунктов несокрушимости". Они размещаются по всем районам столицы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в ответ на запрос Общественного.

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Кроме 20 работающих "пунктов несокрушимости" в Киеве также еще 462 находятся в режиме готовности запуститься в любой день.

"Город принимает все необходимые меры для развертывания и обеспечения функционирования пунктов обогрева на территории города Киева", — говорится в сообщении.

Однако в КГГА не уточнили, когда именно в городе все пункты обогрева возобновят работу. В администрации обещают, что так же как и в прошлом году на сайтах КГГА и районных администраций разместят информацию о местоположениях и графиках работы "пунктов несокрушимости".

В прошлом году на территории Киева работало 1011 пунктов. Городские власти подготовили 767 из них, а еще 244 — организовали ГСЧС и частные структуры.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям провела специальную тренировку, в ходе которой было обеспечено развертывание около 1200 "пунктов несокрушимости" к началу зимы.