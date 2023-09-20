Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві готуються розгорнути "пункти незламності": деталі від КМДА arrow

У Києві готуються розгорнути "пункти незламності": деталі від КМДА

20 вересня 2023 16:47
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Пункти незламності в Києві - Чи відкриють їх цьогоріч
"Пункт незламності". Фото: Новини LIVE
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

На території Києва з минулого року продовжує працювати 20 "пунктів незламності". Вони розміщуються по всіх районах столиці. 

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит Суспільного

Читайте також:

Пункти незламності в Києві 

Окрім 20 працюючих "пунктів незламності" в Києві також ще 462 перебувають в режимі готовності запуститись в будь-який день. 

"Місто вживає всіх необхідних заходів для розгортання та забезпечення функціонування пунктів обігріву на території міста Києва", — йде мова в повідомленні. 

Проте в КМДА не уточнили, коли саме у місті всі пункти обігріву відновлять роботу. В адміністрації обіцяють, що так само як і торік на сайтах КМДА та районних адміністрацій розмістять інформацію про місця розташування та графіки роботи "пунктів незламності". 

Того року на території Києва працювало 1 011 пунктів. Міська влада підготувала 767 з них, а ще 244 — організували ДСНС та приватні структури. 

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій провела спеціальне тренування, в ході якого було забезпечено розгортання близько 1200 "пунктів незламності" до початку зими.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз