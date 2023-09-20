Пункти незламності в Києві - Чи відкриють їх цьогоріч

"Пункт незламності". Фото: Новини LIVE

На території Києва з минулого року продовжує працювати 20 "пунктів незламності". Вони розміщуються по всіх районах столиці.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит Суспільного.

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Окрім 20 працюючих "пунктів незламності" в Києві також ще 462 перебувають в режимі готовності запуститись в будь-який день.

"Місто вживає всіх необхідних заходів для розгортання та забезпечення функціонування пунктів обігріву на території міста Києва", — йде мова в повідомленні.

Проте в КМДА не уточнили, коли саме у місті всі пункти обігріву відновлять роботу. В адміністрації обіцяють, що так само як і торік на сайтах КМДА та районних адміністрацій розмістять інформацію про місця розташування та графіки роботи "пунктів незламності".

Того року на території Києва працювало 1 011 пунктів. Міська влада підготувала 767 з них, а ще 244 — організували ДСНС та приватні структури.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій провела спеціальне тренування, в ході якого було забезпечено розгортання близько 1200 "пунктів незламності" до початку зими.