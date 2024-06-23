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В Киеве графики отключения света в понедельник будут действовать дольше

23 июня 2024 22:45
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Графики отключения света в Киеве 24 июня
Энергетик выполняет работы на электростанции. Фото: ДТЭК
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 24 июня, в Киеве графики отключения света будут действовать дольше. Это связано с ростом потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго .

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Энергетики отмечают, что в понедельник облэнерго будет применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00.

"С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение принято из-за роста потребления в начале рабочей недели и сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась после массированных атак россиян.

Украинцев просят по возможности снижать нагрузку на сеть в пиковые часы. Это поможет обеспечить стабильную работу энергосистемы и свести к минимуму неудобства для населения.

Напомним, в Украине на фоне российских обстрелов объектов энергетики возник дефицит электроэнергии, равный объемам потребления стран Евросоюза. Во избежание блэкаута вынужденные отключения света позволяют сохранить равномерное распределение электричества.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.

Киев
сфера энергетики
Укрэнерго
ДТЭК
энергетика
отключения света
свет

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