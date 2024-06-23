Графики отключения света в Киеве 24 июня

Энергетик выполняет работы на электростанции. Фото: ДТЭК

В понедельник, 24 июня, в Киеве графики отключения света будут действовать дольше. Это связано с ростом потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго .

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Отключение света в Киеве 24 июня

Энергетики отмечают, что в понедельник облэнерго будет применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00.

"С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение принято из-за роста потребления в начале рабочей недели и сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась после массированных атак россиян.

Украинцев просят по возможности снижать нагрузку на сеть в пиковые часы. Это поможет обеспечить стабильную работу энергосистемы и свести к минимуму неудобства для населения.

Напомним, в Украине на фоне российских обстрелов объектов энергетики возник дефицит электроэнергии, равный объемам потребления стран Евросоюза. Во избежание блэкаута вынужденные отключения света позволяют сохранить равномерное распределение электричества.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.