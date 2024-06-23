Графіки відключень світла у Києві 24 червня

Енергетик виконує роботи на електростанції. Фото: ДТЕК

У понеділок, 24 червня, у Києві графіки відключення світла діятимуть довше. Це пов'язано зі зростанням споживання електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Енергетики зазначають, що у понеділок обленерго застосовуватиме графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00.

"З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення прийнято через зростання споживання на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі, що склалася після масованих атак росіян.

Українців просять, за можливості, знижувати навантаження на мережу в пікові години. Це допоможе забезпечити стабільну роботу енергосистеми та мінімізувати незручності для населення.

Нагадаємо, в Україні на фоні російських обстрілів об'єктів енергетики виник дефіцит електроенергії, який дорівнює обсягам споживання країн Євросоюзу. Тому, аби уникнути блекауту, вимушені відключення світла дозволяють зберегти рівномірне розподілення електрики.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.