В Киеве иностранец помогал уклонистам — его будут судить

Вручение подозрения иностранцу. Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили иностранца, который нелегально находился на территории Украины. Он изготовлял для уклонистов документы для признания непригодности к военной службе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Telegram во вторник, 7 мая.

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В ходе расследования полиция установила, что подозреваемый является гражданином одной из стран ближнего зарубежья и нелегально находится на территории Украины, используя поддельный вид на жительство.



В то же время, прикрываясь работой в добровольческом формировании территориальной громады столицы, он производил и продавал мужчинам призывного возраста за 5500 долларов временное удостоверение, определяющее непригодность к службе по состоянию здоровья.

"Вместе с тем, нарушитель обещал уклоняющимся в случае возникновения проблем с пересечением госграницы, повлиять на работника РТЦК и СП, который бы подтвердил выдачу документа", — рассказали правоохранители.

Кроме того, иностранец производил мужчинам пакет документов для выезда за границу под видом волонтера за 3000 долларов. Ему объявили подозрение в совершении ряда преступлений, обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Скриншот постаполиции Киева

Напомним, украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения границы бросают там грузовики и уезжают в Европу. При этом мужчины выключают телефон, чтобы с ними нельзя было связаться.

Также мы писали, что украинские пограничники ежедневно не выпускают за границы около 120-150 граждан. Причиной этого, в частности, отсутствие соответствующих документов для пересечения границы.

Кроме того, пограничники задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу, переодевшись в женщину. Таким образом, уклонист хотел попасть в Румынию.