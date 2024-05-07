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У Києві іноземець допомагав ухилянтам — його судитимуть

7 травня 2024 13:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві іноземець допомагав ухилянтам — його судитимуть
Вручення підозри іноземцю. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві викрили іноземця, що нелегально перебуває на території України. Він виготовляв для ухилянтів документи для визнання непридатності до військової служби.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 7 травня.

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Під час розслідування поліція встановила, що підозрюваний є громадянином однієї з країн близького зарубіжжя та нелегально перебуває на території України, використовуючи підроблену посвідку на тимчасове проживання. 
 
Водночас, прикриваючись роботою у добровольчому формуванні територіальної громади столиці, він виготовляв та продавав чоловікам призовного віку за 5 500 доларів тимчасове посвідчення, яке визначає непридатність до служби за станом здоров’я.

"Разом з тим, порушник обіцяв ухилянтам у разі виникнення проблем із перетином держкордону, вплинути на працівника РТЦК та СП, який би підтвердив видачу документа", — розповіли правоохоронці.

Крім того, іноземець виготовляв чоловікам пакет документів для виїзду за кордон під виглядом волонтера за 3 000 доларів. Йому оголосили підозру у скоєнні низки злочинів, обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, українські водії, які їздять у міжнародні рейси, після перетину кордону кидають там вантажівки та їдуть у Європу. При цьому чоловіки вимикають телефон, аби з ними не можна було зв'язатися.

Також ми писали, що українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.

Крім того, прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон, передягнувшись в жінку. Таким чином ухилянт хотів потрапити до Румунії.

Київ
суд
іноземець
мобілізація
військовозобов'язані
чоловіки

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