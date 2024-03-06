В Киеве иностранец зарабатывал на покупках в ТРЦ — как это ему удалось
В Киеве мужчина рассчитывался в магазинах торгово-развлекательного центра сувенирными евро, а здачу получал гривнами. За такие действия гражданина Азербайджана приговорили к двум годам испытательного срока.
Об этом пишет ТСН, ссылаясь на приговор Святошинского суда.
Рассчитывался сувенирными деньгами
В приговоре говорится, что гражданин Азербайджана с 30 августа 2022 покупал вещи в магазинах одного из ТРЦ Киева.
Он просил продавцов рассчитать его в евро, а сдачу получал в гривнах. Однако мужчина давал фальшивые деньги магазину, а там этого не заметили.
Таким образом, мужчине удалось рассчитаться шесть раз купюрами в размере 200 евро до ноября 2023 года. Так что кроме товара, он еще и получил почти 22 тыс. гривен.
Во время суда он признал свою вину и рассказал, что ему нужны были деньги для лечения матери. Мужчину признали виновным и назначили два года испытательного срока.
Напомним, в Хмельницкой области местный житель подал в суд в Россию. Он жаловался, что из-за сирены воздушной тревоги не может нормально спать.
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