В Киеве иностранец зарабатывал на покупках в ТРЦ — как это ему удалось

Торгово-развлекательный центр. Иллюстративное фото: Республика

В Киеве мужчина рассчитывался в магазинах торгово-развлекательного центра сувенирными евро, а здачу получал гривнами. За такие действия гражданина Азербайджана приговорили к двум годам испытательного срока.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на приговор Святошинского суда.

Читайте также:

Рассчитывался сувенирными деньгами

В приговоре говорится, что гражданин Азербайджана с 30 августа 2022 покупал вещи в магазинах одного из ТРЦ Киева.

Он просил продавцов рассчитать его в евро, а сдачу получал в гривнах. Однако мужчина давал фальшивые деньги магазину, а там этого не заметили.

Таким образом, мужчине удалось рассчитаться шесть раз купюрами в размере 200 евро до ноября 2023 года. Так что кроме товара, он еще и получил почти 22 тыс. гривен.

Во время суда он признал свою вину и рассказал, что ему нужны были деньги для лечения матери. Мужчину признали виновным и назначили два года испытательного срока.

Напомним, в Хмельницкой области местный житель подал в суд в Россию. Он жаловался, что из-за сирены воздушной тревоги не может нормально спать.

Также мы писали, что мэрия Львова отсудила четыре миллиона гривен у скандального городского застройщика "Каньон". Он построил на участке жилую многоэтажку, но долгое время не рассчитывался за аренду.