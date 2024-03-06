У Києві іноземець заробляв на покупках в ТРЦ — як це йому вдалося

Торгово-розважальний центр. Ілюстративне фото: Республіка

У Києві чоловік розраховувався в магазинах торгово-розважального центру сувенірними євро, а решту отримував гривнями. За такі дії громадянина Азербайджану засудили до двох років іспитового терміну.

Про це пише ТСН, посилаючись на вирок Святошинського суду.

Читайте також:

Розраховувався сувенірними грошима

У вироку йдеться, що громадянин Азербайджану з 30 серпня 2022 року купував речі в магазинах одного із ТРЦ Києва.

Він просив продавців розрахувати його у євро, а решту отримував у гривнях. Однак чоловік давав фальшиві гроші магазину, а там цього не помітили.

Таким чином чоловіку вдалося розрахуватися шість разів купюрами у розмірі 200 євро аж до листопада 2023 року. Тож, окрім товару, він ще й отримав майже 22 тис. гривень.

Під час суду він визнав свою провину та розповів, що йому потрібні були гроші для лікування матері. Чоловіка визнали винним та призначили два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, у Хмельницькій області місцевий мешканець подав до суду на Росію. Він скаржився на те, що через сирени повітряної тривоги не може нормально спати.

Також ми писали, що мерія Львова відсудила чотири мільйони гривень у скандального міського забудовника "Каньйон". Він звів на ділянці житлову багатоповерхівку, але довгий час не розраховувався за оренду.