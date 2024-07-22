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В Киеве инспектор благоустройства избил мать военных — нардеп сообщил подробности

22 июля 2024 22:15
Галина Шподарева - редактор
В Киеве инспектор благоустройства избил на мать двух военных — реакция нардепа
Женщина, которую избил инспектор благоустройства в Киеве. Фото: Кyivvlada
Галина Шподарева - редактор

В Киеве инспектор благоустройства, хвастаясь бронированием, избил мать военных. По факту нанесения женщине легких телесных повреждений открыто уголовное производство.

Об этом сообщил народный депутат Украины VIII созыва Игорь Мосийчук в Telegram в понедельник, 22 июля.

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Шевченковское управление полиции Киева зарегистрировало уголовное производство по факту избиения киевским инспектором столичного благоустройства матери двух военнослужащих в Киеве. 

По данным издания Кyivvlada, нападение произошло 19 июля около 14:00. Действия нападавшего квалифицированы по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

"Между чиновником благоустройства и потерпевшей женщиной возникла словесная перепалка, во время которой инспектор похвастался своим бронированием и сказал, женщине, пусть вместо него воюют ее сыновья. После перепалки, которая сопровождалась нецензурной бранью инспектора благоустройства в адрес пожилой женщины, чиновник несколько раз ударил ее рукой и ногами", — говорится в статье.

Женщина находится в отделении нейрохирургии Киевской городской клинической больницы №12 с сотрясением мозга. По предварительной информации, инспектор благоустройства пытается найти способ избежать наказания. 

"К сожалению, вот так позорно, имея хотя бы хрупкую власть и будучи забронированными — чиновники относятся к Матерям Украинских Защитников", — написал Мосийчук. 

В Киеве инспектор благоустройства избил мать военных — нардеп сообщил подробности - фото 1
Сообщение Игоря Мосийчука. Фото: скриншот

Напомним, в Хаджибейском районе Одессы мужчина с ножом набросился на военного. Причиной стала татуировка защитника, которая не понравилась нападающему - по его мнению, украинских бойцов вообще чем-то "накалывают". 

Также в Днепре неизвестный мужчина напал на военного и выкрикивал пророссийские лозунги. Защитник оттолкнул нападавшего, и тот убежал.

Ранее в поселке Шацк Волынской области военнообязанный гражданин напал на офицера ТЦК и СП. Из-за этого в полиции открыли на нападавшего уголовное дело.

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