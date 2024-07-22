В Киеве инспектор благоустройства избил на мать двух военных — реакция нардепа

В Киеве инспектор благоустройства избил мать военных — нардеп сообщил подробности
В Киеве инспектор благоустройства, хвастаясь бронированием, избил мать военных. По факту нанесения женщине легких телесных повреждений открыто уголовное производство.
Об этом сообщил народный депутат Украины VIII созыва Игорь Мосийчук в Telegram в понедельник, 22 июля.
Обстоятельства нападения на женщину в Киеве
Шевченковское управление полиции Киева зарегистрировало уголовное производство по факту избиения киевским инспектором столичного благоустройства матери двух военнослужащих в Киеве.
По данным издания Кyivvlada, нападение произошло 19 июля около 14:00. Действия нападавшего квалифицированы по статье "умышленное легкое телесное повреждение".
"Между чиновником благоустройства и потерпевшей женщиной возникла словесная перепалка, во время которой инспектор похвастался своим бронированием и сказал, женщине, пусть вместо него воюют ее сыновья. После перепалки, которая сопровождалась нецензурной бранью инспектора благоустройства в адрес пожилой женщины, чиновник несколько раз ударил ее рукой и ногами", — говорится в статье.
Женщина находится в отделении нейрохирургии Киевской городской клинической больницы №12 с сотрясением мозга. По предварительной информации, инспектор благоустройства пытается найти способ избежать наказания.
"К сожалению, вот так позорно, имея хотя бы хрупкую власть и будучи забронированными — чиновники относятся к Матерям Украинских Защитников", — написал Мосийчук.
Напомним, в Хаджибейском районе Одессы мужчина с ножом набросился на военного. Причиной стала татуировка защитника, которая не понравилась нападающему - по его мнению, украинских бойцов вообще чем-то "накалывают".
Также в Днепре неизвестный мужчина напал на военного и выкрикивал пророссийские лозунги. Защитник оттолкнул нападавшего, и тот убежал.
Ранее в поселке Шацк Волынской области военнообязанный гражданин напал на офицера ТЦК и СП. Из-за этого в полиции открыли на нападавшего уголовное дело.
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