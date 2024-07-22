У Києві інспектор благоустрою побив на матір двох військових — реакція нардепа

Жінка, яку побив інспектор благоустрою в Києві. Фото: Кyivvlada

У Києві інспектор благоустрою, хизуючись бронюванням, побив матір військових. За фактом нанесення жінці легких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомив народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук у Telegram у понеділок, 22 липня.

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Обставини нападу на жінку в Києві

Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом побиття київським інспектором столичного благоустрою матері двох військовослужбовців у Києві.

За даним видання Кyivvlada, напад стався 19 липня близько 14:00. Дії нападника кваліфіковані за статтею "умисне легке тілесне ушкодження".

"Між посадовцем благоустрою та потерпілою жінкою виникла словесна перепалка, під час якої інспектор похизувався своїм бронюванням і сказав, жінці, нехай замість нього воюють її сини. Після перепалки, яка супроводжувалась нецензурною лайкою інспектора благоустрою на адресу жінки похилого віку, чиновник декілька разів вдарив її рукою та ногами", — йдеться в статті.

Жінка знаходиться у відділенні нейрохірургії Київської міської клінічної лікарні №12 зі струсом мозку. За попередньою інформацією, інспектор благоустрою намагається знайти спосіб уникнути покарання.

"На жаль, ось так ганебно, маючи бодай крихку влади та будучи заброньованими — чиновники ставляться до Матерів Українських Захисників", — написав Мосійчук.

Допис Ігоря Мосійчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси чоловік із ножем накинувся на військового. Причиною стало татуювання захисника, яке не сподобалось нападнику — на його думку, українських бійців взагалі чимось "наколюють".

Також у Дніпрі невідомий чоловік напав на військового та вигукував проросійські гасла. Захисник відштовхнув нападника, і той втік.

Раніше у селищі Шацьк Волинської області військовозобов’язаний громадянин напав на офіцера ТЦК та СП. Через це в поліції відкрили на нападника кримінальну справу.